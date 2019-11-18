Грузинский спецназ начал разгон митинга около парламента страны

Попытки демонстрантов заблокировать вход в парламент республики привели к ультиматуму и силовому разгону акции протеста.

«По истечении получаса [ультиматума] сотрудники спецназа вышли с винтовками и щитами. Полиция начала убирать палатки», – сообщает 18 ноября телеканал Rustavi2.

К зданию парламента стянуты водные пушки и сотни силовиков.

Один из лидеров протеста Григол Вашадзе заявил журналистам, что демонстрации продолжатся. «Они нас побьют, мы уйдем, но мы вернемся», – заверил политик.





Напомним, что в воскресенье в Грузии начался многотысячный митинг на проспекте Руставели около парламента. Собравшиеся требовали проведения выборов по партспискам, а не по действующей в стране мажоритарной (одномандатной) системе. Часть демонстрантов решили заблокировать входы и выходы в здании. 18 ноября полиция дала демонстрантам время убрать свои палатки, пообещав затем разогнать их силой.

До этого 18 ноября лидер правящей партии Грузии Каха Каладзе заявил о том, что власти не пойдут на требования протестующих, предстоящие в 2020 году парламентские выборы проведут по существующей системе, а все возможные изменения возможны только к выборам 2024 года.