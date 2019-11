«Встретимся на зарядной станции». Маску понравился первый электрокроссовер Ford, а «Форду» – его твит

Илон Маск приветствовал выход в свет первого электрического автомобиля марки Ford. Сразу после презентации Ford Mustang Mach E генеральный директор Tesla открыто поздравил конкурента в Twitter.

Очевидно, что первый построенный с нуля электромобиль Ford создан именно как ответ Tesla, пишет 18 ноября Electrek. Фордовцы не стесняются признаваться в том, что их цель – конкуренция с компанией Маска, и в особенности с готовящейся к выходу на рынок Tesla Model Y. Однако самого Маска конкуренция, кажется, мало беспокоит: это именно то, чего он добивается. «Поздравляю с выходом Mach E! Электрические автомобили – это будущее!! Рад видеть новость от Ford, надеюсь, что это подтолкнет к выпуску электромобилей и других автопроизводителей», – вот так, с обилием восклицательных знаков, приветствовал Маск появление очередного претендента на звание «убийцы Tesla».

Congratulations on the Mach E! Sustainable/electric cars are the future!! Excited to see this announcement from Ford, as it will encourage other carmakers to go electric too.

