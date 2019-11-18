«Встретимся на зарядной станции». Маску понравился первый электрокроссовер Ford, а «Форду» – его твит

Илон Маск приветствовал выход в свет первого электрического автомобиля марки Ford. Сразу после презентации Ford Mustang Mach E генеральный директор Tesla открыто поздравил конкурента в Twitter.

Очевидно, что первый построенный с нуля электромобиль Ford создан именно как ответ Tesla, пишет 18 ноября Electrek. Фордовцы не стесняются признаваться в том, что их цель – конкуренция с компанией Маска, и в особенности с готовящейся к выходу на рынок Tesla Model Y. Однако самого Маска конкуренция, кажется, мало беспокоит: это именно то, чего он добивается. «Поздравляю с выходом Mach E! Электрические автомобили – это будущее!! Рад видеть новость от Ford, надеюсь, что это подтолкнет к выпуску электромобилей и других автопроизводителей», – вот так, с обилием восклицательных знаков, приветствовал Маск появление очередного претендента на звание «убийцы Tesla».





Congratulations on the Mach E! Sustainable/electric cars are the future!! Excited to see this announcement from Ford, as it will encourage other carmakers to go electric too. — Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2019

«Форд» не заставил себя ждать и тут же ответил Маску, тоже в Twitter: «Спасибо, Илон. Не можем не согласиться с тобой. Встретимся на зарядной станции!»

Thanks, Elon. We couldn't agree more. See you at the charging station! — Ford Motor Company (@Ford) November 18, 2019

В самом деле, электрокроссовер Ford Mustang Mach E даже внешне, насколько можно судить по фотографиям и видеопрезентации, напоминает стиль Tesla. Схожи и технические характеристики. Из детальных спецификаций, опубликованных на данный момент, ясно, что модель Ford вполне может составить конкуренцию Tesla Model Y и по другим характеристикам.

Ford Mustang Mach E будет выпускаться в разных модификациях, с задним и полным приводом и пробегом на одной зарядке от 320 до 500 километров. Электродвигатели Mach E (их количество не указывается) в зависимости от модели будут развивать от 255 до 333 лошадиных сил, что позволит кроссоверу разгоняться до сотни от 6 секунд для самой слабой версии до «менее чем за 4 секунды» для самой сильной. Это динамика хорошего спорткара.

При этом самая дешевая версия Mustang Mach E Select будет стоить в Америке около 44 тысяч долларов без налогов и дотаций, а самая дорогая версия GT – более 60 тысяч в полноприводном варианте. Новый кроссовер Tesla, согласно обещаниям компании, будет стоить примерно столько же – от 39 до 60 тысяч долларов.

Однако все помнят заявления Илона Маска о том, что Model 3 будет продаваться по цене от 35 тысяч долларов, но фактически дешевле 44–45 тысяч даже в Америке машин не найти. В Европе цены еще выше – не менее 50 тысяч евро. Так что фордовский Mustang Mach E может составить конкуренцию тесловскому кроссоверу не только по техническим характеристикам, но, что важнее, и по цене.