Мосгорсуд отказал дизайнеру Коновалову: сломанная при задержании во время шествия нога — не преступление

Мосгорсуд отказал дизайнеру Константину Коновалову, которому при задержании во время акции оппозиции сломали ногу. Житель столицы пытался обжаловать отказ Следкома в рассмотрении заявления. Теперь Коновалов намерен обращаться в Страсбургский суд.

О проигрыше дела Коновалов сообщил днем 18 ноября в Twitter.

«Всё действие длилось около 15 минут всего», – отметил он, добавив, что судья Дмитрий Монекин не стал объяснять, почему принял такое решение.

Ранее то же самое решил Тверской суд Москвы. В СК же говорили, что обращение дизайнера «не содержит каких-либо объективных сведений о каком-либо совершенном преступлении сотрудниками правоохранительных органов».





Как рассказал «Новой газете» адвокат Федор Сирош, теперь москвич будет обращаться в Европейский суд по правам человека. Также, после получения мотивировочной части решения, возможно, последует кассация и обжалование в Верховном суде.

При этом 17 сентября сам дизайнер был оштрафован на 10 тысяч рублей по статье о нарушении правил проведения массовых акций. Он не был на заседании, так как лечил в больнице сломанную ногу. Сотрудничавший с Артемием Лебедевым специалист утверждал, что в акции протеста 27 июля не участвовал — он просто во время пробежки остановился и фотографировал автозаки у мэрии Москвы. Тут его повалили на бордюр полицейские, сломав конечность.