Мосгорсуд отказал дизайнеру Коновалову: сломанная при задержании во время шествия нога — не преступление
Мосгорсуд отказал дизайнеру Константину Коновалову, которому при задержании во время акции оппозиции сломали ногу. Житель столицы пытался обжаловать отказ Следкома в рассмотрении заявления. Теперь Коновалов намерен обращаться в Страсбургский суд.
О проигрыше дела Коновалов сообщил днем 18 ноября в Twitter.
«Всё действие длилось около 15 минут всего», – отметил он, добавив, что судья Дмитрий Монекин не стал объяснять, почему принял такое решение.
Ранее то же самое решил Тверской суд Москвы. В СК же говорили, что обращение дизайнера «не содержит каких-либо объективных сведений о каком-либо совершенном преступлении сотрудниками правоохранительных органов».
Как рассказал «Новой газете» адвокат Федор Сирош, теперь москвич будет обращаться в Европейский суд по правам человека. Также, после получения мотивировочной части решения, возможно, последует кассация и обжалование в Верховном суде.
При этом 17 сентября сам дизайнер был оштрафован на 10 тысяч рублей по статье о нарушении правил проведения массовых акций. Он не был на заседании, так как лечил в больнице сломанную ногу. Сотрудничавший с Артемием Лебедевым специалист утверждал, что в акции протеста 27 июля не участвовал — он просто во время пробежки остановился и фотографировал автозаки у мэрии Москвы. Тут его повалили на бордюр полицейские, сломав конечность.
Справка:
27 июля в столице прошел несанкционированный митинг в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, не допущенных до выборов. На акции протеста задержали более 1000 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 212 УК РФ (массовые беспорядки). Были вынесены первые приговоры, некоторые из них достаточно серьезные. Например, москвич Данила Беглец получил 2 года колонии за то, что толкнул полицейского. Другому участнику, Ивану Подкопаеву дали три года колонии за распылённый газовый баллончик. Ещё с пяти фигурантов обвинения были сняты.