Жаров отстранил экспертов, которые заподозрили Егора Крида в сатанизме

Глава Роскомнадзора на четыре месяца лишил аккредитации экспертов, которые нашли в текстах песен Егора Крида признаки сатанизма и разрушения государственных устоев.

Информация об этом размещена на сайте Роскомнадзора 18 ноября. Аттестаты об аккредитации, которые и выдает ведомство, приостановлены на 120 дней, после этого срока экспертов могут отстранить от подобной работы навсегда. Под сомнение глава РКН Александр Жаров поставил работу трех человек – Шабалиной, Симоновой и Волковой. Они анализировали тексты исполнителя Егора Крида, в конце октября придя к выводу, что музыкант своими стихами разрушает традиционные ценности и государственные устои, он «является ярким представителем антироссийской субкультуры рэперов, которая несет антиценности сатанизма». Итоги были опубликованы на сайте Роскомнадзора, но вскоре удалены. В ведомстве пояснили, что публиковать результаты работы экспертов обязывает закон.



