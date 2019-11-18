В фонд капстроительства назначают бывшего топ-менеджера «Петрокома». Эта компания фигурировала в знаменитом «трубном деле»

Арзу Фаталиев станет заместителем управляющего фонда капитального строительства и реконструкции, который занимается возведением петербургских школ, детсадов и поликлиник. Ранее он был заместителем гендиректора «Петрокома».

Информацию о готовящемся назначении «Фонтанке» подтвердили несколько источников. В комитете по строительству от комментариев воздержались; сам Фаталиев ответил, что приказ еще не подписан.

Это не первое появление Арзу Фаталиева в фонде: в 2009 году он уже работал учреждении, возглавлял департамент жилищного строительства. Однако в 2010 году ушел в компанию «Петроком», где руководил общестроительным департаментом. Среди прочего компания занималась крупным проектом реконструкции 40-й больницы в Сестрорецке , но в конце 2017 года контракт был расторгнут.

Однако наибольшую известность компания получила в 2012 году, когда произошло так называемое «трубное дело» . Оно было связано с тем, что подрядчики (крупнейшим из которых был «Петроком») укладывали по заказу города трубы, бывшие в употреблении. Следствие изначально оценило ущерб от этих действий в 3 млрд, арестовало руководителей компаний, а также нескольких чиновников — в том числе главу комитета по энергетике Олега Тришкина. Тогдашний глава «Петрокома» Андрей Кадкин дал признательные показания по мошенничеству и злоупотреблению должностными полномочиями, однако экспертиза в итоге насчитала ущерба лишь на 1,5 млн. После этого собственники компании сменились; сейчас, согласно СПАРК, она принадлежит Алексею Гриценко.



