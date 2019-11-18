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Город
18.11.2019 16:17
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КАД на юге полностью перекроют из-за воздушных работ

Пять съездов на развязке КАД с Московским шоссе (М-10 «Россия») и оба направления движения планируется перекрывать две ночи подряд.

Как сообщает 18 ноября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения вводятся для обеспечения безопасности участников дорожного движения при работах по монтажу и демонтажу высоковольтных воздушных линий в рамках реконструкции воздушной линии 110 кВ «Ленсоветовская-1».

Итак, в ночь на среду, 20 ноября, и в ночь на четверг, 21 ноября, будут кратковременно закрывать:  

 


  • съезд с внутреннего кольца на Московское шоссе;
  • съезд с Московского шоссе на внутреннее кольцо;
  • съезд с внешнего кольца на Витебский проспект;
  • съезд с Витебского проспекта на внешнее кольцо;
  • съезд с Витебского проспекта на внутреннее кольцо;
  • участок кольцевой в пределах развязки в оба направления.

 

ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Перекрытия будут вводить четыре раза за ночь не более чем на 20 минут: с 1:00 до 1:20, с 2:00 до 2:20, с 3:00 до 3:20, с 4:00 до 4:20. Помимо временных дорожных знаков и водоналивных барьеров, водителей будут предупреждать машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками.

Заказчиком работ выступает филиал «Ленэнерго» «Дирекция строящихся объектов», он гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ. Подрядчик – ООО «Информационно-технологические системы».

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