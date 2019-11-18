Законопроект об ограничении доли иностранцев в IT-компаниях будут править с оглядкой на «Яндекс»

Единоросс Антон Горелкин заявил, что собирается отозвать свой законопроект об ограничении доли иностранцев в значимых российских IT-компаниях. Он объяснил это необходимостью доработать документ с учётом предложений правительства.

«В течение последнего месяца удалось ознакомиться с отзывами, которых довольно много поступало в комитет [по информационной политике, информационным технологиям и связи]. Эксперты и бизнес сгенерировали живые и проработанные идеи, которые я уже решил инсталлировать в законопроект. <…> Такую работу, конечно, можно проделать ко второму чтению, но с учетом, что нет срочности, я решил воспользоваться механизмом отзыва инициативы на доработку в соответствие с регламентом. Планирую это сделать в ближайшее время», — написал депутат Госдумы в своем телеграм-канале 18 ноября.

«Яндекс» отреагировал на решение положительно.

«Мы поддерживаем идею об отзыве законопроекта и считаем, что его идеи могут быть достигнуты менее болезненными для интернет-индустрии методами», — сказал представитель пресс-службы агентству РБК.





Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы этим летом. В нём шла речь о поправках в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в Интернете». Законопроект предусматривал, что владельцем такого ресурса может быть только российское юридическое лицо или гражданин России, а доля иностранного участия в нем не должна превышать 20% голосующих акций. Автор депутат Антон Горелкин пояснил, что речь идет о компаниях, существенно ориентированных на российский рынок, в частности о «Яндексе» и Mail.Ru Group.

На фоне обсуждения поправок акции «Яндекса» упали более чем на 15%. В октябре правительство поручило доработать законопроект, а именно ограничить уровень доли иностранного владения значимыми сайтами до 50% минус одна акция.

Представители компании 18 ноября сообщили о создании некоммерческого Фонда общественных интересов, которому компания делегирует часть управленческих функций. Фонд будет принимать решения о покупке в одни руки 10% и более акций, а также согласовывать сотрудничество с другими странами и изменения в правилах защиты данных российских пользователей. Ему и будет передана так называемая «золотая акция» – механизм контроля, при котором Сбербанк блокирует консолидацию 25% акций компании в руках одного инвестора.