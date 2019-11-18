Ни грамма не нашли, но 83 кило приписали. В Петербурге по делу взятого под госзащиту наркодилера осужден гражданин Литвы

В Петербурге после показаний наркодилера Максима Понеделко, получившего госзащиту и номинальный срок, осужден гражданин Литвы Адомас Коханскас. При его обыске не нашли наркотиков, но следствие сочло его причастным к покушению на сбыт 83 килограммов всевозможных веществ.

Как сообщила «Фонтанке» адвокат Татьяна Миронова, Дзержинский районный суд Петербурга приговорил Коханскаса к 4 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

«Защита просила в прениях наказание, не связанное с лишением свободы», – уточнила Миронова.

Коханскас является гражданином Литвы. В России имеет вид на жительство и супругу. Его задержали летом 2018 года и отправили в СИЗО по делу о 333 кило наркотиков, основную долю которых изъяли по местам жительства Понеделко. При обыске Коханскаса следствие ГУ МВД Петербурга и области не нашло ничего, но против него были даны показания. В феврале 2019-го Коханскаса отпустили под домашний арест. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Считавшийся идеологом группы Максим Понеделко 5 ноября 2019 года получил немногим больше – 5 лет строгого режима. Во время процесса в Дзержинском суде хозяйничали оперативники ГУ МВД, зачищавшие коридор от посторонних и угрожавшие репортерам «Фонтанки» широчайшим спектром трудностей, от негласных проверок до рукоприкладства. Беспрецедентный прессинг посетителей Дзержинского был объяснен якобы примененными к Понеделко мерами госзащиты. Судья Наталья Соболева провела процесс в закрытом режиме, удовлетворясь устными доводами защиты Понеделко.



