Помогите Алёше победить рак

Маленький Алёша борется с онкологией – у него нейробластома правого надпочечника, IV стадия. Позади уже операции и курсы химиотерапии. Впереди ещё несколько сложных и важных этапов лечения, включая иммунотерапию. Однако это лечение стоит огромных денег, которых у родителей нет.

Благотворительный фонд «География добра» просит помочь в сборе средств на дорогостоящее лечение.

Алексей Афонин, 4 года.

Нейробластома правого надпочечника, IV стадия.

Необходима иммунотерапия. Стоимость – 21 460 000 руб.

В апреле этого года Алёша пожаловался на боли в груди и горле. Мама обратилась к врачу. В течение двух месяцев мальчика обследовали, ставили различные диагнозы (острый тонзиллит, ревматоидный артрит тазобедренного сустава и пр.), но ни один из них не подтвердился.

В мае после недели обследований в ДГБ № 1 Санкт-Петербурга врачи сказали маме Алёши, что у него либо лейкоз, либо лимфома, либо саркома, либо нейробластома. Окончательный диагноз, но под вопросом, поставили в июне – нейробластома правого надпочечника, IV стадия (в дальнейшем по результатам анализов клиники им. Дмитрия Рогачева и Университетской клиники г. Кёльна диагноз был подтверждён).

7 июня Алёшу выписали на 30-дневный карантин – в больнице он подхватил ветрянку, из-за этого его отказывались принимать на оперативное лечение медучреждения Москвы и Петербурга. Но состояние мальчика было критическим. Родители предприняли отчаянную попытку, обратившись к зарубежным специалистам. Откликнулись медики Университетской клиники в Кёльне. Оперативно с помощью фондов и неравнодушных людей удалось собрать средства для оплаты аванса.

В настоящее время Алёша проходит лечение согласно протоколу, принятому для данного заболевания. Малыш, несмотря на свой возраст, мужественно прошёл и проходит каждый из этапов лечения. Позади две операции, пять курсов химиотерапии, множественные обследования (МРТ, пункции костного мозга, сцинтиграфии).

После двух курсов химиотерапии полностью очистился костный мозг, ушли все метастазы по организму, уменьшилась опухоль. Положительная динамика лечения сохраняется и после четырёх блоков химиотерапии.

Впереди запланированы операция по резекции опухоли, высокодозная химиотерапия и трансплантация костного мозга. После этих этапов Алёше назначено прохождение иммунотерапии антителами, которую также придётся проходить в Университетской клинике Кёльна.

Иммунотерапия (терапия антителами) является наиболее эффективной частью методики лечения в мировой практике. Она побуждает иммунную систему атаковать опухолевые клетки. В результате при нейробластоме с высокой степенью риска снижается риск рецидива, а выживаемость увеличивается на 20%.

В ходе лечения Алёше предстоит пройти шесть курсов иммунотерапии антителами GD-2 с использованием препарата Dinutuximab Beta. Эта терапия разработана специально для лечения детей с нейробластомой высокого риска. На сегодня препарат, используемый при иммунотерапии с диагнозом «нейробластома», не зарегистрирован на территории РФ. Он не прошёл требуемый срок клинических испытаний, поэтому данная методика не входит в российский протокол основного лечения, в отличие от стран Европы и США, где данную терапию применяют на протяжении длительного времени согласно международному протоколу.

Однако, чтобы пройти этот этап лечения, необходимо внести 100% предоплаты, это более 21 млн рублей. Таких средств у семьи Алёши нет. Родители вновь обратились к неравнодушным людям за помощью: «Мы, родители Алёши, обращаемся ко всем неравнодушным и готовым оказать нашей семье помощь людям с просьбой дать шанс нашему сыну на полное выздоровление».

Один из фондов, который оказывает помощь в сборе средств для Алёши Афонина, – БФ «География добра». О том, как помочь мальчику, можно узнать на его странице на сайте фонда.