29 ноября – круглый стол «Малый и средний бизнес. Предварительные итоги года»

Входная группа каждой из трёх секций Start будет оформлена по индивидуальному дизайну, в своей палитре. Цвета подобраны с учётом характера комплекса, спроектированного для молодых специалистов. Первым утверждённым цветом стал оранжевый – символ молодости, яркости и динамичности.