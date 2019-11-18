Пресс-релизы
29 ноября – круглый стол «Малый и средний бизнес. Предварительные итоги года»
Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают представителей банковского сообщества, лизинговых компаний, экспертов рынка и предпринимателей принять участие в круглом столе в: «Малый и средний бизнес. Предварительные итоги года»
Предварительный список вопросов к обсуждению:
- МСБ в региональной экономике. Сколько предпринимателей сегодня работает в Петербурге? В каких отраслях? Как государство помогает предпринимателям?
- Что банки предлагают бизнесу сегодня? Кого банки сегодня кредитуют? На каких условиях? Кому банки могут отказать и почему? Помощь в ведении бизнеса. Какие сопутствующие сервисы предлагаются? Предварительные итоги 2019 года по привлечению новых клиентов, кредитованию и другие показатели работы с МСБ. Прогнозы – 2020.
- Роль Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса в кредитовании МСБ. Собственные программы Фонда. Микрофинансирование. Преимущества займов Фонда. Условия предоставления займов. Насколько просто проходит процедура предоставления? Предварительные итоги – 2019 и прогнозы – 2020.
- Лизинг и перспективы его развития. Налоговые преимущества лизинга. Как правильно выбрать подходящую лизинговую программу? Что выгоднее: лизинг или кредит на транспорт и технику? Можно ли уменьшить размер переплаты по лизингу? В каких случаях лучше воспользоваться лизингом, а когда – кредитом?
- Предварительные итоги 2019 года по работе с МСБ и перспективы на 2020 год.
По вопросам участия обращаться:
Галина Демидова
+7 (812) 416-77-73
galina@fontanka.ru