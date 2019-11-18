«Суперсервис №22». На «Торфяновке» может появиться электронная очередь

Услуга электронной очереди может через несколько лет появиться на границе с Финляндией, пилотный проект на грузовом направлении планируют реализовать в пункте пропуска «Торфяновка». Об этом «Фонтанке» 18 ноября рассказал заместитель директора Санкт-Петербургского филиала ФГКУ Росгранстрой Дмитрий Ваньчков.

«Торфяновка» выбрана потому, что на финской стороне («Ваалимаа») услуга бронирования для грузовиков уже работает, к тому же, это один из наиболее загруженных погранпереходов в стране. Электронная очередь станет одним из элементов системы управления трансграничными потоками «Суперсервис №22 "Безбумажные перевозки пассажиров и грузов"», работу над которым ведет Минтранс.

«Будет ли это приложение или сайт, или сайт госуслуг, – этот вопрос пока не обсуждался, – говорит Ваньчков. – Чисто теоретически это может выглядеть так: в будущем человек через личный кабинет на сайте госуслуг заполняет анкету, прикладывает копии документов и бронирует время прохождения границы (в промежутке полчаса – час). При подъезде к пункту пропуска камера считывает номерные знаки, понимает, что автомобиль в зону вошел. Сравниваются данные машины и бронь, на табло загорается номерок, к какому коридору ехать. В случае необходимости досмотровой процедуры направляют в бокс. Предварительное информирование увеличит скорость процедуры проверки документов».

Сейчас идет подготовительная часть для выхода соответствующего постановления правительства. После успешного пилотного проекта на грузовом направлении, который, по предварительным данным, начнётся в 2020-2021 годах, Минтранс займётся вопросом электронной очереди для пассажиров.

«Система электронных виз должна заработать с 2021 года по всей России, система электронных пломб для транзитных фур, которые вешаются на границе, уже действует. Думаю, система электронного документооборота, включающая элементы электронной очереди, — это перспектива ближайшей пятилетки», – сказал Ваньчков.



