За побитых медиков петербуржца отправили работать. С него причитается

Мировой судья признал жителя Петербурга виновным в избиении бригады медиков, которые пытались его лечить. Он раскаялся и наказан трудотерапией.

О приговоре в виде года исправительных работ 18 ноября сообщает прокуратура города, решение в конце прошлой недели вынес мировой судья 49 участка в Калининском районе. 20-летний Владимир Здобнов признал вину, извинился, раскаялся и объяснил, что в момент нападения был пьян. Работать осужденный будет за зарплату, но придется делиться – 10 процентов удержат в доход государства.

На бригаду скорой помощи Здобнов набросился с кулаками 8 августа этого года возле 11 дома по улице Черкасова. Обошлось без вреда здоровью медиков.



