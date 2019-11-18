«Борюсь против попыток Зеленского продать Украину». Главу Радикальной партии Ляшко ждет арест за драку с другим депутатом

Украинская прокуратура хочет арестовать скандально известного Олега Ляшко за потасовку с Андреем Герусом от «Слуги народа» Владимира Зеленского.

«В понедельник, 18 ноября 2019, заместителем руководителя Бориспольской местной прокуратуры Киевской области бывшему народному депутату Украины сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля)», – сообщается 18 ноября на сайте генеральной прокуратуры Украины.

Сам Ляшко в Facebook назвал дело «сфальсифицированным». «Сегодня, когда прокуратура требует моего ареста <...> за то, что я борюсь против попыток Зеленского продать Украину, я повторю Зеленскому те же пророческие слова: плохо начал, а закончишь еще хуже!» – написал глава Радикальной партии.

Его оппонент Андрей Герус, в свою очередь, посчитал поведение Ляшко «шоу-провокацией».





6 ноября политики устроили драку в киевском международном аэропорту Борисполь. Полиция возбудила уголовное дело.

Напомним, что Ляшко известен своими радикальными выходками в украинском парламенте времен экс-президента страны Петра Порошенко. Тогда он выгонял из парламента российских журналистов, устраивал драки и акции «позора» для депутатов, не разделяющих националистические взгляды, а также неоднократно бывал в зоне военного конфликта в Донбассе, где поддерживал националистические батальоны.