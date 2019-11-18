«Цифровое государство». Власти подсчитали российских интернет-пользователей

Вице-премьер России рассказал, что 86% граждан страны пользуются Интернетом, а число обращений на портал госуслуг всего за год выросло в два раза.

«У нас 86% населения ежедневно пользуются Интернетом, на руках у наших граждан 88 млн мобильных устройств, смартфонов. И, конечно, такое проникновение [Интернета] приводит к спросу на услуги цифрового государства», – цитирует 18 ноября заявление Максима Акимова ТАСС.

По его словам, количество пользователей портала государственных и муниципальных услуг постоянно растет, что сделает его одним из самых посещаемых сайтов госструктур во всем мире. Вице-премьер уверен, что в России «происходит сдвиг именно в сторону мобильности».

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев призвал создать на портале госуслуг «единое цифровое окно» для связи граждан и властей.



