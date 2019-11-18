Сбербанк подумает над возвратом «золотой акции» «Яндекса». К идее IT-компании отнеслись позитивно

Правление Сбербанка во вторник, 19 ноября, рассмотрит вопрос о возврате российской IT-компании «Яндекс» ее «золотой акции» – механизма контроля, при котором банк может блокировать выкуп более 25% акций в руки одного инвестора.

«В целом мы позитивно и с пониманием относимся к инициативам «Яндекса», – сообщили «Фонтанке» в пресс-службе банка.

В понедельник, 18 ноября, «Яндекс» опубликовал заявление о планируемых изменениях в структуре управления. Технологическая компания в декабре предложит своим акционерам вернуть контроль над привлечением инвесторов. Для этого планируется создать некий Фонд общественных интересов, который будет принимать решения о покупке более 10% акций компании, а также согласовывать сотрудничество с другими странами, изменения в правилах защиты данных российских пользователей. На фоне корпоративных новостей стоимость «Яндекса» на Московской бирже выросла на 7% в течение трех часов – до 712 млрд рублей.

Ранее спецпредставитель Владимира Путина по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в интервью «Фонтанке» заявил, что проблемы компании «Яндекс» связаны с её масштабами.

«Проблема состоит в том, что такие компании, как «Яндекс», существенно в своих амбициях переросли понятие интернет-компании. Уровень регулирования, который нормален для интернет-компаний, оказался уже совершенно недостаточен для компании, которая создаёт физическую инфраструктуру контроля, – пояснял Песков, но выражал поддержку компании. – Я солидарен с Еленой Буниной (в середине октября генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина заявила, что новый закон об ограничении иностранного участия приведёт к остановке развития компании, потере ключевых специалистов, а сама компания станет «банальным поисковиком». – Прим. ред.). Мы не должны делать шаги, которые приведут к снижению мотивации наших ключевых профессионалов создавать ключевые IT-ценности внутри Российской Федерации».



