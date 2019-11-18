«Аквилон Инвест» построит экопарк

«Аквилон Инвест»

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» реализует проект благоустройства от агентства ландшафтной архитектуры и дизайна «Нескучный сад» в жилом комплексе «FoRest Аквилон» в Каменке.

Основным мотивом проекта стала интеграция природы в жилую среду, а главным объектом – экопарк для спокойного и активного отдыха.

Экопарк в ЖК «FoRest Аквилон» займет территорию площадью 17 тыс. кв. м, что составляет почти половину всего участка жилого комплекса. В рамках проекта благоустройства «Аквилон Инвест» высадит более 1000 кустарников, взрослых лиственных и хвойных деревьев, цветников, а также выполнит работы по ландшафтному дизайну.

«Аквилон Инвест»

Агентство ландшафтной архитектуры «Нескучный сад» известно проектами благоустройства таких общественных городских пространств, как остров Новая Голландия, набережная реки Карповки, Сад Бенуа. Концепцию жилого комплекса «FoRest Аквилон» разрабатывали исходя из преимуществ локации: прямо под окнами расположен Юнтоловский заповедник – государственный природный заказник регионального значения. Благодаря расположению жилых корпусов, дворы станут естественным продолжением парковой зоны и визуально будут похожи на «зеленые клинья».

Инфраструктура экопарка продумана с учетом потребностей современных горожан. В четырех просторных дворах, свободных от машин, расположатся площадки для игр детей разного возраста. Их оснастят навесами от дождя и оригинальным оборудованием. Например, появится песочница-амфитеатр, городской огород, чилаут-зона с лежаками и беседки добрососедства.

Функциональным будет и сам ландшафт. Живые изгороди и композиции из валунов сформируют прогулочные зоны. Для разных типов площадок используются разные типы покрытий, в том числе плитка из камня, сосновая щепа и террасная доска из массива лиственницы.

Проектировщики, помня о краснокнижных обитателях Юнтоловского заповедника, наделили экопарк образовательной функцией. Так, в каждом дворе появится арт-объект «Дерево со скворечниками» с информационными табличками, которые помогут познакомить жителей с маленькими пернатыми соседями, подружить и научить относиться с уважением и любовью к окружающему миру.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «FoRest Аквилон» – застройщик ООО «СЗ «НОРД девелопмент», проектная декларация на сайте дом.рф