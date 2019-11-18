Восточный ветер обмелил залив и реки Петербурга. Вода ушла на несколько дней

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Высохшие набережные и обнаженные берега рек и каналов Петербурга могут наблюдать горожане днем 18 ноября. Воду угнал ветер.

Насколько упал уровень воды в городских водоемах, петербуржцы могут судить, например, глядя на Смоленку и канал Грибоедова. Пронизывающая Васильевский остров река опустилась настолько, что стали видны берегоукрепляющие опоры, а из своих нор, мог наблюдать корреспондент «Фонтанки», повыбежали крысы.

Вода в канале Грибоедова, судя по кадрам из соцсетей, опустилась примерно на 23 см, обнажив позеленевший гранит.





Судя по данным с постов наблюдений «Горный» и возле дамбы, вода в заливе ниже нуля от средних многолетних значений на 35 см, в Неве – на 20.

В Гидрометцентре «Фонтанке» пояснили, что переживать за полноводность рек не стоит, уровень понижения не критический, и через несколько дней он вернется к норме. Причиной такого явления стал восточный ветер, который гонит воду к Балтийскому морю.