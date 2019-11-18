Подполковник полиции сбил насмерть женщину-пешехода

Женщина попала под колеса автомобиля подполковника полиции в Свердловской области 18 ноября. Травмы оказались смертельными.

Инцидент произошел в городе Кушва, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД. По данным полиции, женщина переходила дорогу в неположенном месте, на не освещенном участке дороги в районе улиц Красноармейской и Майданова. В этот момент её сбил подполковник полиции 1978 года рождения, который на своей KIA ехал на работу.

От полученных травм женщина 1957 года рождения погибла на месте. Полицейский прошел освидетельствование, алкоголь в крови не обнаружили. По факту проводится проверка.

В Ростовской области полицейский стал фигурантом уголовного дела после того, как тело погибшего под колесами его машины парня нашли в лесопосадке спустя несколько дней после происшествия.



