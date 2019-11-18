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Общество
18.11.2019 15:43
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Экологи остановили в Германии поезд с «урановыми хвостами», которые отправлены в Россию

Железнодорожный состав с грузом обедненного гексафторида урана (ОГФУ), так называемые «урановые хвосты», который направляется в Россию, был остановлен экоактивистами недалеко от немецкого города Гронау. Об этом «Фонтанке» с места событий 18 ноября рассказал представитель «Гринпис» Рашид Алимов.

«Трое активистов движения Contratom, одну из которых зовут Сесиль Леконт, блокировали движение железнодорожного состава. Участники акции протеста свесились прямо перед поездом с помощью альпинистского снаряжения», – рассказал очевидец «Фонтанке».

Рашид Алимов

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На плакате, который висит вместе с активистами, написано на немецком языке – «никто не хочет URENCO (компания, занимающаяся обогащением урана для использования в качестве топлива на АЭС – Прим.ред.)».


Рашид Алимов

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На месте присутствуют сотрудники полиции. Ситуация остаётся неопределённой уже более часа.

Железнодорожный состав вышел с территории завода в Гронау около 13:20. Начало движения груза гексафторида урана, который по данным экологов составляет около 600 тонн, сопровождалось мирной акцией протеста. «Россия не полигон для урановых хвостов из Германии» – гласил плакат активистов Гринпис, которые собрались на одном из виадуков над железной дорогой.

По ходу движения состава его встречали плакаты и на русском языке.

Рашид Алимов

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Экологи намерены встречать состав в России аналогичными акциями протеста. Они уверены, что под видом контрактов на дообогащение иностранных материалов в РФ фактически происходит ввоз радиоактивных отходов.

Комментировать объёмы поставок обеднённого гексафторида урана в Россию, как и действия экологов в госкорпорации «Росатом» не стали.

«Мы не комментируем такие вещи, как прохождение грузов, поездов, их расписание. Точно так же мы не комментируем детали контрактов наших ( по которым груз был отправлен в РФ – прим.ред.). По этому поводу мы уже дали все комментарии. Было заседание нашего общественного совета по этой теме. По Интернету ходит оттуда видео», – сказал «Фонтанке» заместитель директора департамента коммуникаций «Росатома» Андрей Иванов.

«Росатом готов вести широкий диалог с экологической общественностью по теме ОГФУ (обеднённый гексафторид урана – прим.ред.)», – заявил 12 ноября генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв на заседании Общественного совета госкорпорации с участием ведущих экологических организаций России. По итогам встречи было решено создать рабочую группу с экологами, которая соберётся до конца текущего года.

В «Росатоме» поставки ОГФУ называют не ввозом отходов, а поставками ценного сырья для атомной энергетики. По данным госкорпорации в России хранится 41% от общемирового объёма накопленного ОГФУ – 820 000 тонн. Установки необходимые для переработки этих материалов в «Росатоме» планируют ввести в эксплуатацию в 2024 и 2027 годах, что позволит избавиться от всех запасов ОГФУ к 2080 году, сообщили после заседания общественного совета представители экологической организации «Беллона».

О возобновлении поставок в Россию обеднённого гексафторида урана из Германии стало известно в конце октября из сообщения правительства немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия, которое опубликовала Гринпис.

Во второй половине нулевых годов аналогичные железнодорожные составы из стран ЕС добирались до места назначения – Ангарского электролизного химического комбината недалеко от озера Байкал через территорию Санкт-Петербурга. По окончанию действия контрактов, заключённых в 90-е годы, прежнее руководство «Росатома» заявляло, что новые аналогичные контракты заключаться не будут.

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