Индюки-нарушители в Пушкине устроили перепалку с водителями на камеру

Злостные нарушители ПДД в Пушкине снова мешают автомобилистам. «Индюки переходят дорогу в неположенном месте. На сигнал автомобиля все дружно отвечают недовольством», – сообщает очевидец 18 ноября в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», выкладывая забавную видеозапись.

Эти птицы уже знакомы читателям «Фонтанки» по октябрьской публикации, но тогда дамы под предводительством самца-вожака соблюдали правила – переходили дорогу строго по «зебре».





Многие жители Пушкина знакомы с ними лично: судя по всему, это обитатели кафе-фермы «Жела» на Леонтьевской улице. Например, Алексей каждый день наблюдает их из окна рабочего кабинета. По данным телерадиокомпании «Царское Село», живой уголок в кафе открылся в 2014 году, за животными и птицами ухаживает ветеринар, иногда птиц отпускают гулять, а зимой переселяют в тёплое помещение. Некоторых питомцев заведению передали местные жители, например одна женщина даже предлагала удава.

Директор кафе Фариз Гусейнов рассказывал «Мегаполису», что индюшки регулярно гуляют то по Оранжерейной, то по Леонтьевской улице, люди привыкли к ним. В кафе птицы будут жить до зимы, а потом переедут на дачу, поскольку они «ненавидят холод и очень капризные».