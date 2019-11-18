У рыбака забрали улов на 26 миллионов рублей. Полтонны рыбы он хотел увезти на мотоцикле

Полтонны рыбы ценных промысловых пород забрали у мужчины в Дагестане. Свой незаконный улов он хотел увезти на мотоцикле.

Пограничники увидели подозреваемого в браконьерстве в камышах в районе населенного пункта Аликазган, сообщает 18 ноября ВГТРК «Дагестан» со ссылкой на погрануправление Федеральной службы безопасности. Мужчина грузил в мотоцикл «Урал» осетров и белугу, общий вес перевалил за 500 килограммов, а ущерб составил более 26 миллионов рублей.

«По данному факту проводится разбирательство. Обнаруженная рыба осетровых видов изъята и передана на ответственное хранение в одно из рыбоперерабатывающих предприятий республики», – говорится в сообщении погрануправления.

Мужчина задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов.



