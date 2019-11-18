Украина подтвердила возвращение РФ задержанных у Керченского пролива судов. В ответ Киев продолжит судиться в Гааге
Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что малые бронированные артиллерийские катера и буксир были переданы российскими пограничниками Киеву.
«Пока "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" направляются домой в Одессу, команда Министерства иностранных дел направляется в Гаагу, где в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей», – написала 18 ноября заместитель главы украинского МИД по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в своем Facebook.
По ее словам, Украина будет судиться, чтобы доказать якобы «мирный» и «законный» проход украинских кораблей 25 ноября прошлого года. Зеркаль настаивает, что действия России могли быть незаконными.
Информация о том, что Россия передаст украинской стороне задержанные в Керченском проливе корабли, появилась в конце минувшей недели.
Справка:
Инцидент между Погранслужбой ФСБ России и кораблями ВМС Украины произошел 25 ноября 2018 года в российских территориальных водах в Черном море. Российские силовики задержали украинские катера «Никополь», «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» при попытке совершить незаконные действия, а именно — без разрешения пройти Керченский пролив и выйти в Азовское море. Позже 24 украинских моряка были арестованы. 7 сентября Москва и Киев произвели первый обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». В частности, на Украину вернулись 24 моряка, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе.