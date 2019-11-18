Найденный Атакой угонщик каршеринга получил второе дело – за синяки инспектора ГИБДД

Уголовное дело о покушении на жизнь сотрудника дорожной полиции возбуждено в Следственном комитете Петербурга 18 ноября. Подозреваемый Алексей Громов уже в изоляторе с наркотической статьей.

Как сообщает СК 18 ноября, сбитый Громовым инспектор получил ушибы мягких тканей ног и в целом ощущал физическую боль – насилие признали неопасным для жизни полицейского, дело возбудили по 1-й части 318-й статьи УК РФ. Обвинения ему пока не предъявлены, однако фигурант уже в СИЗО. Туда его отправили до 14 января из-за найденных в кармане наркотиков, еще месяцем ранее по статье о покушении на сбыт ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Громова задержали после погони через весь Петербург за угнанным BMW, который принадлежал каршеринговой компании. Автомобиль остановился, только когда на скорости влетел в бордюр на Клубной улице в посёлке Петро-Славянка. Громов смог сбежать, но его нашла овчарка Атака.

Это уже вторая попытка раздавить полицейского нарушителем. В начале ноября был задержан и арестован водитель «Сирокко», который на отцовской машине также удирал от стражей правопорядка и сломал сотруднику ногу. Наркотики в деле также имеются, но не в карманах, а в организме водителя.



