«Шашлык хаус» лишился дома. Смольный снес незаконный ресторан на Байконурской

Комитет по контролю за имуществом Петербурга демонтировал торговый павильон на Байконурской улице, вблизи дома 21, литера А.

ККИ

Как рассказали 18 ноября в ведомстве, ресторан грузинской кухни «Шашлык хаус» незаконно занял 160 кв. м принадлежащей городу земли.

Ранее Смольный сдал участок ООО «Финансист», но в июле 2019 года договор был расторгнут. Добровольно покинуть территорию предприниматели отказались.

ООО «Финансист» не только лишилось имущества, но и получило штраф на 50 тысяч рублей за самовольное размещение элемента благоустройства.



