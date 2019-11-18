Территорию под продолжение красной линии петербургского метро спланируют только к лету 2021 года

Смольный выпустил распоряжение о планировке территории под перегон метро от станции «Проспект Ветеранов» до «Проспекта Маршала Жукова» в Петербурге. Закончить надо к 20 мая 2021 года.

Распоряжение комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) опубликовано на сайте Смольного 18 ноября. Согласно приложенному чертежу, под планировку попадает участок от улицы Танкиста Хрустицкого до Авангардной. Такое же распоряжение КГА выпускал прошлым летом, тогда срок давали до 30 августа 2019-го.

В схеме развития метрополитена указано, что между «Проспектом Ветеранов» и «Проспектом Маршала Жукова» должна еще быть построена станция «Александрино». Построить их предполагается в 2026 – 2027 годах. При этом пунктиром обозначено возможное ответвление через «Ульянку» к «Пулково». Однако основным вариантом остается вариант с «Проспектом Маршала Жукова».

Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что реальные возможности «Метростроя» по освоению средств на строительство подземки составляют 13 – 14 млрд рублей ежегодно.



