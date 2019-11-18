Россиянок переправляли в Бахрейн для работы в борделях. Две участницы преступного бизнеса — молодые мамы

Женщин из Прикамья переправляли в Бахрейн для занятия проституцией. Они уверяют, что не все знали, чем придется зарабатывать в королевстве в Персидском заливе.

Как сообщает 18 ноября Следственный комитет, организовали «бизнес» шесть жительниц Удмуртии. Работала их контора с 2011-го, за пять лет они переправили в Бахрейн восемь женщин. Одним откровенно говорили о сфере трудоустройства, другим просто предлагали высокие заработки, вполне легальные. Одну жертву сотрудникам правоохранительных органов удалось спасти.

«В ноябре 2016 года 44-летняя жительница Воткинска и ее 27-летняя дочь завербовали 22-летнюю жительницу Ижевска для занятия проституцией в Бахрейне. 16 ноября 2016 года одна из осужденных была задержана сотрудниками полиции в вагоне поезда «Ижевск – Москва» по дороге совместно с потерпевшей в столицу для последующего пересечения госграницы и переправления девушки в Бахрейн», – рассказали в ведомстве.

В основном в самое маленькое арабское государство добровольно-принудительно ехали жительницы Удмуртии, но были и из Пермского края.





Двое участников группы скрывались на территории островного государства, но были экстрадированы в Россию и наряду с остальными оказались на скамье подсудимых.

18 ноября все участники выслушали приговор. Организатор получил 6 лет 1 месяц лишения свободы, его «правая рука» – 4 года лишения свободы. Еще двое будут отбывать свое наказание по достижении детьми 14-летнего возраста. Остальным за активное сотрудничество со следствием удалось остаться на свободе — у них условные сроки.