Таинственный побег замглавы Северо-Западной таможни Мамчура в Киев

Исчезновение замначальника СЗТУ Мамчура вслед за побегом за границу подчинённого ему полковника стало событием для ведомства. 47news разбирался в необъяснимых новостях.

Утром 18 ноября начальник Северо-Западного таможенного управления, генерал Александр Повод доложил руководителю Федеральной таможенной службы Владимиру Булавину примерно так: пропал мой заместитель – начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров, полковник Максим Мамчур.

По данным нашего издания, в четверг, 14 ноября, он не вышел на работу. Александру Поводу об этом доложил заместитель Мамчура. Чем вызвал раздражение руководителя. Мол, неужели так сильно захворал, что не мог сообщить лично. Ни в четверг, ни в пятницу, 15 ноября, Мамчура найти не смогли – на связь он не выходит и трубку ни на кого не берёт. В субботу и воскресенье то же самое. Сотрудникам таможни удаётся связаться с его отцом на Украине – тот подтверждает, что сын заболел, но не более того. Естественно, ему была передано требование связаться с руководством. Заодно установлено, что Максим Мамчур выехал за пределы РФ через Белоруссию вместе со всей семьей.

В приёмной Мамчура сегодня 47news рассказали, что полковника на месте в ближайшее время не ожидают. Обязанности будет исполнять его заместитель, полковник Светлана Андреева. Всю корреспонденцию необходимо слать уже на её имя. О причинах стремительной замены таможенники предпочитают не говорить.

На эту историю наложилась другая, но такая же зеркально-удивительная. В минувшую пятницу, 15 ноября, был подписан приказ об увольнении 49-летнего начальника отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни, полковника Олега Гусева. Об этом уверенно рассказали его коллеги, видевшие приказ. Но о причинах они тоже не желают распространяться. Но, по данным нашего издания, в начале недели Гусев, так же как Мамчур, натурально пропал. Более того, в ведомстве уже собирались обращаться в полицию. Некоторые поговаривали, что это связано с какими-то финансовыми проблемами у его супруги.





Через некоторое время полковник Гусев нашёлся, как говорят, в Прибалтике. Откуда и донёс до руководства, что просит считать себя уволенным. Как рассказали в его отделе, должность вакантна, сейчас нет даже исполняющего обязанности.

Отметим, что гражданская супруга Гусева, 35-летняя Маргарита Горновская имела отношение к компаниям – игрокам внешнеэкономической деятельности. Она была гендиректором ООО «Форт», «Столица 2000» и «Лигал консалтинг групп». Сегодня у неё статус адвоката, члена Международной коллегии адвокатов.

По словам собеседников 47news в таможенных кругах, исчезновение Мамчура напрямую связывают с исчезновением Гусева. При этом их коллеги исключают криминальную канву и уверены, что те живы и здоровы. В то же время в этом контексте несерьёзно предполагать, что столь нетривиальное исчезновение может быть связано с делами супруги Гусева.

Логика подсказывает, что, когда руководители такого уровня принимают столь радикальные решения, они уверены, что на территории России им грозит опасность, которую не предотвратить. А такая может быть только одна – привлечение к уголовной ответственности. При этом 47news точно знает, что ни в отношении Гусева, ни в отношении Мамчура уголовных дел не возбуждалось.

Виктор Смирнов,

47news