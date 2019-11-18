На Парнасе построили новую дорогу – Толубеевский проезд станет дублером улицы Федора Абрамова

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на ввод первого этапа Толубеевского проезда в Выборгском районе. Как сообщает 18 ноября компания "Главстрой Санкт-Петербург", новая дорога на Парнасе, которая станет дублером улицы Федора Абрамова, протянулась на 942 метра. Четырехполосный проезд проходит между улицами Николая Рубцова и Заречной. Его ширина 29 метров, а ширина тротуара — 3 метра. Открыть движение планируется после передачи дороги на баланс города.

Дальнейшее развитие дорог нового жилого района на Парнасе будет проходить в рамках крупнейшего в регионе договора проектного финансирования, заключенного между компанией-застройщиком "Главстрой Санкт-Петербург" и Газпромбанком. Сумма проектного кредита – 30 млрд рублей.

Первый этап Толубеевского проезда, названного в честь актеров Юрия и Андрея Толубеевых, стал восьмым участком улично-дорожной сети в новом жилом районе на Парнасе.

— Первый участок Толубеевского проезда обеспечил проезд к корпусам 13-й очереди жилого района, – пояснил директор проекта "Северная долина" Дмитрий Калинин. - Развитие дорожной инфраструктуры здесь синхронизировано с вводом в эксплуатацию новых домов. В 2020 году мы планируем приступить к строительству продолжения Толубеевского проезда и завершающего участка улицы Федора Абрамова.