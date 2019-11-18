В Хельсинки хотят убрать известную всем туристам статую нагой девы. Она страдает от набегов ликующих фанатов

Городской совет Хельсинки 27 ноября рассмотрит вопрос переноса статуи девы Хавис Аманды из фонтана на Рыночной площади, сообщает 18 ноября Yle.

Эта одна из самых знаменитых скульптур в финской столице, у фонтана Хавис Аманда проводятся народные гулянья. И если на Первомай её аккуратно на глазах многотысячной публики заботливо моют с пеной, то спонтанные праздники, такие, как победа на чемпионате мира по хоккею, действительно заставляют опасаться за судьбу статуи. В угаре безудержного веселья финны, как правило мужчины, забираются в фонтан и на саму скульптуру.





Очередной повод беспокоиться за сохранность девы, которой уже более 110 лет, случился 15 ноября — Финляндия впервые в истории выбилась в чемпионат Европы по футболу.

Депутат совета Фатим Диарра после этого предложила перенести скульптуру в новое, более безопасное место и заменить настоящую статую копией.