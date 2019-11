В Хельсинки хотят убрать известную всем туристам статую нагой девы. Она страдает от набегов ликующих фанатов

Городской совет Хельсинки 27 ноября рассмотрит вопрос переноса статуи девы Хавис Аманды из фонтана на Рыночной площади, сообщает 18 ноября Yle.

Эта одна из самых знаменитых скульптур в финской столице, у фонтана Хавис Аманда проводятся народные гулянья. И если на Первомай её аккуратно на глазах многотысячной публики заботливо моют с пеной, то спонтанные праздники, такие, как победа на чемпионате мира по хоккею, действительно заставляют опасаться за судьбу статуи. В угаре безудержного веселья финны, как правило мужчины, забираются в фонтан и на саму скульптуру.

Finland winning ice hockey world championship last night after a tough game with Canada. People went crazy. #IIHF #IIHFWorld #FINCAN #MMKisat #haavisamanda #torillatavataan pic.twitter.com/YtXIhqcd9q

— Teppo Kotirinta (@teppo) May 27, 2019