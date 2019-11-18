На храмы, суды и столовой немного. Поправка «Единой России» к проекту петербургского бюджета за два года сократилась в четыре раза

Бюджетно-финансовый комитет Заксобрания Петербурга отклонил все поправки к проекту бюджета на 2020 год, поданные оппозиционными фракциями. Поддержку парламентского органа получили только три поправки: две из них внес губернатор Петербурга, одну – фракция «Единая Россия».

Своей поправкой единороссы намерены перераспределить 704 млн рублей. Основную часть этих средств они предлагают забрать из резервного фонда городского правительства.

Самую крупную сумму – 254,9 млн рублей – единороссы направят комитету по контролю за использованием памятников (КГИОП): половина из этих средств пойдет на субсидии религиозным организациям, в чьей собственности находятся охраняемые архитектурные объекты.

137 млн рублей депутаты предлагают добавить комитету по вопросам законности – в основном на ремонт зданий, в которых располагаются правоохранительные органы и суды. Традиционно в поправке «Единой России» оказалась заложена субсидия (80,9 млн рублей) на издание газеты «Вечерний Санкт-Петербург» – де-факто печатного органа руководства петербургского парламента. Субсидию в размере 12 млн рублей получит ГУП «Столовая Мариинского дворца», которая кормит депутатов.





Деньги от единороссов получат и пятнадцать муниципальных образований (для каждого из них в поправке предусмотрено от 5 до 15 млн рублей). Среди них три муниципалитета, расположенных в Петроградском районе (это избирательная территория спикера Заксобрания и лидера региональной «Единой России» Вячеслава Макарова): «Петровский», «Кронверкское» и «Введенский». Также субсидии подразумеваются муниципалитетам, расположенным в избирательном округе вице-спикеров Заксобрания Анатолия Дроздова и Сергея Соловьева.

В этом году сумма, которую предлагают перераспределить единороссы, сократилась. При подготовке проекта бюджета 2019 года они подавали поправку на 970 млн рубле , к проекту бюджета 2018 года – на 3 млрд рублей.