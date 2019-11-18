Путин встретится с Зеленским в «нормандском формате». Подготовка переговоров уже в «завершающей стадии»
В Кремле подтвердили, что саммит в «нормандском формате» пройдет 9 декабря, а его подготовка находится в «завершающей стадии».
«Во второй половине дня дадим информацию по международному телефонному разговору. Он как раз будет во многом связан с подготовкой к "нормандскому формату", который сейчас запланирован на 9 декабря. Подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию», – цитирует 18 ноября заявление пресс-секретаря Дмитрия Пескова РИА «Новости».
По его словам, на данном этапе не стоит высказывать какие-то ожидания. При этом пресс-секретарь Владимира Путина охарактеризовал предстоящую встречу как «серьезную» и «долгожданную».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что готов к парижским переговорам.
Справка:
15 ноября Елисейский дворец официально подтвердил проведение саммита в формате Германия, Россия, Украина, Франция 9 декабря в Париже. Представитель пресс-службы правительства ФРГ также подтвердил планы провести саммит и заверил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель примет в нем участие.
Необходимым условием встречи лидеров 4 стран было выполнение соглашения о разведении войск в зоне конфликта в Донбассе. Оно состоялось 9 ноября. Вооруженный конфликт между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и киевскими властями продолжается более пяти лет, когда Донецк и Луганск отказались признавать госпереворот 21 февраля 2014 года.