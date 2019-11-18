Путин встретится с Зеленским в «нормандском формате». Подготовка переговоров уже в «завершающей стадии»

В Кремле подтвердили, что саммит в «нормандском формате» пройдет 9 декабря, а его подготовка находится в «завершающей стадии».

«Во второй половине дня дадим информацию по международному телефонному разговору. Он как раз будет во многом связан с подготовкой к "нормандскому формату", который сейчас запланирован на 9 декабря. Подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию», – цитирует 18 ноября заявление пресс-секретаря Дмитрия Пескова РИА «Новости».

По его словам, на данном этапе не стоит высказывать какие-то ожидания. При этом пресс-секретарь Владимира Путина охарактеризовал предстоящую встречу как «серьезную» и «долгожданную».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что готов к парижским переговорам.



