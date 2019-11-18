Выборгская епархия выпустила комикс про крещение с певицей Billie Eilish и белым воскресшим рэпером XXXTentaction

Выборгская епархия 18 ноября презентует комикс для православной молодёжи. Иллюстрированное издание должно рассказать детям и подросткам о таинстве крещения, а также о Крещении Руси в историческом контексте.

Судя из опубликованных страниц на сайте епархии, художники использовали в графическом рассказе образы юной американской певицы Billie Eilish и застреленного летом 2018 года рэпера XXXTentaction. Последнего, впрочем, можно узнать лишь по характерной причёске, потому как православные художники решили проигнорировать тёмный оттенок кожи музыканта.

Пособие носит название «Техника духовной безопасности». Оно будет доступно для покупки в Петербурге, Москве, Германии, Польше и Америке.



