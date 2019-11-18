После манёвра скутериста его пассажир впал в кому. В ДТП в выходные кто-то закрыл мотосезон, а кто-то вымок и замёрз

Один человек погиб в результате ДТП в выходные 16 – 17 ноября в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В целом число аварий соответствует обычному уровню (но больше, чем в предыдущие выходные) – в городе их было 638, в области 137. Пострадавших, соответственно, 36 и 16, сообщает 18 ноября УГИБДД в своём паблике «ВКонтакте».

О смертельной аварии «Фонтанка» писала. Женщина скончалась 16 ноября под колёсами сдающей назад «Газели» на проспекте Солидарности.





Ещё один пешеход получил тяжёлые травмы воскресным вечером, около 21:50, на пересечении Коломяжского проспекта и проспекта Испытателей. По предварительной информации, сообщает отдел пропаганды УГИБДД, 27-летний мужчина на «Опеле Астре», двигаясь по Коломяжскому, сбил 22-летнего мужчину из Узбекистана, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. По словам очевидцев, двое мужчин перебегали дорогу на красный, под машину угодил первый.

Двухколёсный транспорт продолжает попадать в аварии. В тяжёлом состоянии были доставлены в больницу 44-летний скутерист и его 43-летний пассажир в Киришском районе Ленобласти 16 октября. Пассажир в реанимации, он впал в кому. По предварительной информации, пишет «Дорожный инспектор», около 20:30 на 19-м километре дороги Кириши – Будогощь – Смолино скутер не предоставил преимущество в движении «Форду» под управлением 32-летнего мужчины.

Два человека пострадали в ночь на 17 ноября на перекрёстке Лермонтовского проспекта и Садовой улицы. По данным «Фонтанки», госпитализированы были водитель и пассажир. Первого с ушибами и ссадинами отпустили домой, у второго повреждения более серьёзные: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, сочетанные травмы.

Среди пострадавших 16 – 17 ноября в Петербурге много детей – семеро. Это больше, чем в предыдущие несколько выходных. Семимесячный младенец попал в больницу после массового ДТП на проспекте Просвещения, 10-летний и 4-летний мальчики – с ЗСД. Мальчик 9 лет и пятимесячная девочка получили сильное переохлаждение в воде Фонтанки, куда отправил машину их отец, казачий атаман, перепутав педали. Нырок попал на видео.

«Фонтанка» рассказывала, как очевидцы спасали детей. По сведениям «Дорожного инспектора», переохлаждение получили всего шесть человек: водитель, двое детей, спасавший их очевидец и двое сотрудников МЧС.