Первый – пристрелочный, второй – на поражение. Выборгские Бонни и Клайд не без труда нашли зал судьи, который нужно сжечь

В Выборге повторно подожгли здание мировых судей на улице Титова. Целые кабинеты в четырехэтажном доме еще есть, но пироманы, кажется, остановятся. Кажется, они хотели отомстить именно второй жертве – безжалостной к местным Бонни и Клайду судье Елене Гукало.

Как стало известно «Фонтанке» 18 ноября, накануне рано утром мужчина по приставной лестнице забрался на второй этаж здания, разбил ледорубом окно и бросил бутылку с зажигательной смесью. Выгорел 15-метровый кабинет 23-го судебного участка и межпотолочные перекрытия. «Коктейль Молотова» воспламенился так энергично, что, видимо, задел поджигателя. Он сбросил с себя часть верхней одежды.

Главной подозреваемой полиция считает 42-летнюю жительницу Выборга Янину Антропову. 31 октября судья Гукало признала Антропову виновной в управлении транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками и по статье 12.2 КоАП лишила прав. 5 ноября начался второй процесс – о пьяной езде, за которую можно получить штраф до 30 тысяч рублей с двухлетним запретом на управление автомобилями. Заседание было отложено до 21 ноября, и в этот период уместились два поджога.

Полторы недели назад, 6 ноября, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в кабинет мирового судьи Александра Сафаряна. Полиция полагает, что с первой целью вышла ошибка. «Наводчица» якобы передала неверные координаты близкому другу 37-летнему Никите Сохину, которого считают непосредственным исполнителем поджогов.

Сохин Елене Гукало тоже знаком. В 2014-м она лишала его прав за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения. Выборгский горсуд за восемь лет рассмотрел пять уголовных дел в отношении Сохина – по кражам и наркотикам. Последний приговор он – за незаконное хранение – получил в марте прошлого года. Осудили Сохина условно.



