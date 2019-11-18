Петербургская танцовщица Полина Глен сбежала в Россию от напористого Джонни Деппа
Русская невеста Джонни Деппа Полина Глен бросила голливудского актёра и вернулась в Россию. О том, что девушка с начала ноября сменила жаркую Калифорнию на холодные Москву и Петербург, можно понять из её инстаграма.
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Daily Mail со ссылкой на друзей Полины также сообщает 18 ноября, что между влюблёнными, которым пророчили скорую свадьбу, произошла размолвка. По информации источников, русская подруга актёра не выдержала давления и судебных тяжб с бывшей супругой Деппа Эмбер Херд.
Инсайдеры также рассказали, что капитан Джек Воробей звал замуж танцовщицу, начинавшую карьеру в петербургском баре. И что даже с родителями хотел познакомить, но Полина сочла такие планы абсурдными.
«Фонтанка» весной писала о романе Деппа и Глен. Гоу-гоу-взлёт девушки начался в петербургском клубе Nebar. Актёр влюбился в нее после того, как на вечеринке в Лос-Анджелесе она не признала в нём звезду мирового масштаба.