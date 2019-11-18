Петербургская танцовщица Полина Глен сбежала в Россию от напористого Джонни Деппа

Русская невеста Джонни Деппа Полина Глен бросила голливудского актёра и вернулась в Россию. О том, что девушка с начала ноября сменила жаркую Калифорнию на холодные Москву и Петербург, можно понять из её инстаграма.

Daily Mail со ссылкой на друзей Полины также сообщает 18 ноября, что между влюблёнными, которым пророчили скорую свадьбу, произошла размолвка. По информации источников, русская подруга актёра не выдержала давления и судебных тяжб с бывшей супругой Деппа Эмбер Херд.

Инсайдеры также рассказали, что капитан Джек Воробей звал замуж танцовщицу, начинавшую карьеру в петербургском баре. И что даже с родителями хотел познакомить, но Полина сочла такие планы абсурдными.

«Фонтанка» весной писала о романе Деппа и Глен. Гоу-гоу-взлёт девушки начался в петербургском клубе Nebar. Актёр влюбился в нее после того, как на вечеринке в Лос-Анджелесе она не признала в нём звезду мирового масштаба.



