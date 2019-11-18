Раритетное оружие на миллион. На границе с Финляндией задержали россиянина с саблями, шпагами и боевыми тесаками

Целый арсенал исторического холодного оружия обнаружили в автомобиле россиянина, который возвращался из Финляндии. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба Карельской таможни.

Под задними сиденьями и под запасным колесом было спрятано боевое и охотничье оружие разных стран Европы XVIII – XIX веков, самым древним из которых оказалась кавалерийская офицерская шпага образца 1730 года. Кроме шпаг XVIII – XIX веков контрабандный груз включал в себя пехотные и кавалерийские сабли и палаши, в основном офицерские, кортики, боевые тесаки, охотничий кинжал, церемониальное оружие. Клинки состояли на вооружении армий Франции, Германии, Швеции, Австрии, других стран Западной Европы, а также США, уточнили в Карельской таможне.

По результатам экспертизы 30 предметов из 32 были признаны культурными ценностями. Общая стоимость находки таможенников составила более миллиона рублей.

В отношении жителя Карелии, который был за рулём автомобиля, возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда культурных ценностей». Мужчине грозит тюремный срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.



