Setl Group построил участок Ручьевского проспекта в Мурино

Setl City

Холдинг Setl Group полностью завершил строительство Ручьевского пр. в Мурино возле последних очередей жилого комплекса «GreenЛандия». Дорога проложена от ул. Шувалова до Воронцовского бульвара. Ее длина – около 500 метров.

Предусмотрены 4 полосы для движения, по две в каждую сторону. После ввода последней очереди ЖК «GreenЛандия» в эксплуатацию покупатели квартир смогут выезжать из собственного двора на современную автодорогу, поворачивать на ул. Шувалова, также построенную Setl Group, и быстро добираться до основных транспортных магистралей, ведущих в город.

Setl City

За время строительства проекта «GreenЛандия» холдинг Setl Group построил множество внутриквартальных дорог в Мурино, а также в числе других застройщиков профинансировал работы по строительству проезда под КАД, соединившего Верхнюю улицу с Мурино.

Летом этого года Setl Group достроил улицу Шувалова длиной 360 метров от Графской улицы до Ручьевского пр. Это двухполосная дорога с широкими тротуарами, фонарями, ливневой канализацией и разделительной полосой. Также построен боковой карман шириной 7 метров для удобного подъезда к жилым домам. На разделительной полосе высажены деревья и кустарники, среди которых сирени, рябины, яблони и кизильник. В течение двух лет профессиональные садовники будут ухаживать за деревьями: поливать их, поправлять растяжки, подсыпать грунт, обрабатывать против вредителей.

Setl City

Эксклюзивным брокером проекта «GreenЛандия» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК GreenЛандия-2 – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/greenlandiya-2/ declarations