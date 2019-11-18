Беглов перебрасывает 200 млн с автобусов на троллейбусы. Губернатор поправил сам себя при распределении субсидий

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес еще одну поправку в проект петербургского бюджета 2020 года. Он сокращает им же предложенную субсидию «Пассажиравтотрансу».

Изменения следуют из пояснительной записки к новой поправке градоначальника, которую 18 ноября обсуждает Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания. Согласно ей, субсидия на увеличение уставного капитала ГУП «Пассажиравтотранс» уменьшается на 228 млн рублей. На столько же увеличена аналогичная субсидия «Горэлектротрансу».

Ранее «Фонтанка» сообщала, что своей предыдущей поправкой Беглов внес в проект бюджета 981 млн в качестве субсидии ПАТ, в принятом за основу проекте этой строчки не было. Субсидия на увеличение уставного капитала ГЭТ изначально составляла 934 млн, для ГУП «Петербургский метрополитен» определили сумму порядка 5,1 млрд.



