Пакистан успешно испытал ракету под ядерный боезаряд. Накануне свою ракету протестировала Индия

Министерство обороны Пакистана отчиталось об успешных испытаниях баллистической ракеты среднего радиуса действия Shaheen I, которая способна нести ядерное оружие.

«Пакистан успешно провел учебный запуск ракеты Shaheen I, которая способна доставлять все виды боеголовок на расстояние до 650 километров. Запуск был нацелен на проверку оперативной готовности командования стратегических сил», – рассказал 18 ноября в своем твиттере пресс-секретарь армии республики генерал-майор Асиф Гафур

Pakistan successfully conducted training launch of SSBM

Shaheen-1 capable of delivering all types of warheads upto range of 650 KMs. Launch was aimed at testing operational readiness of Army Strategic Forces Command (ASFC) ensuring Pakistan’s credible minimum deterrence. pic.twitter.com/xXynslmjLt — DG ISPR (@OfficialDGISPR) 18. November 2019





Пакистан ранее уже тестировал ракету «Газнави», которая также может нести ядерную боеголовку. Однако ее дальность составляет всего 290 километров.

Накануне соседняя Индия также провела испытательный пуск баллистической ракеты среднего радиуса Agni I.