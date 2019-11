Пакистан успешно испытал ракету под ядерный боезаряд. Накануне свою ракету протестировала Индия

Министерство обороны Пакистана отчиталось об успешных испытаниях баллистической ракеты среднего радиуса действия Shaheen I, которая способна нести ядерное оружие.

«Пакистан успешно провел учебный запуск ракеты Shaheen I, которая способна доставлять все виды боеголовок на расстояние до 650 километров. Запуск был нацелен на проверку оперативной готовности командования стратегических сил», – рассказал 18 ноября в своем твиттере пресс-секретарь армии республики генерал-майор Асиф Гафур

Pakistan successfully conducted training launch of SSBM

Shaheen-1 capable of delivering all types of warheads upto range of 650 KMs. Launch was aimed at testing operational readiness of Army Strategic Forces Command (ASFC) ensuring Pakistan’s credible minimum deterrence. pic.twitter.com/xXynslmjLt