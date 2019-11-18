Жилые комплексы «Группы ЛСР» «Цветной город» и «Шуваловский» стали победителями конкурса «Строймастер-2019»

ПАО «Группа ЛСР»

Во Дворце труда Санкт-Петербурга прошла торжественная церемония награждения победителей национального конкурса «Строймастер-2019». В номинации «Лучшая строительная площадка – 2019» диплом I степени получил жилой комплекс «Шуваловский», а диплом II степени – жилой комплекс «Цветной город».

Профессиональный конкурс «Строймастер» организуется Правительствами Санкт-Петербурга и Ленинградской области при поддержке Профсоюза строителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области во взаимодействии с соответствующими объединениями работодателей. Основной целью конкурса является повышение престижа рабочих профессий (каменщиков, монтажников, плотников и других рабочих специальностей), улучшение качества выполняемых работ, стимулирование рабочих и бригадиров строительных бригад, развитие профессиональной ориентации молодежи.

«Цветной город» – грандиозный проект «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге. Он является продолжением новой застройки Красногвардейского района, начало которой положено жилым комплексом «Новая Охта». Концепция развития «Цветного города» включает в себя создание полноценной социально-бытовой инфраструктуры: здесь появятся 10 школ, 16 детских садов, 4 поликлиники и больница.

Сейчас можно приобрести квартиры в кварталах 17, 19 и 26 жилого комплекса. Самый семейный из них – квартал 19. Это 22 дома переменной этажности, строящиеся вдоль живописного леса и реки Охта. Шум и пыль не будут досаждать жителям, поскольку дома возводятся вдали от КАД. Квартиры в этом квартале идеально подойдут тем, кто хочет жить в единении с природой, но при этом вблизи городской инфраструктуры. Здесь есть семейные дома, и такими их делает не только квартирография, но и комплекс продуманных решений. Например, это удобный вход в парадную на уровне земли и колясочные на первом этаже.

«Шуваловский» расположен в нескольких шагах от Шуваловского карьера, чуть поодаль Юнтоловская дача и Новоорловский лесопарк. Вместе с этим загородным очарованием комплекс располагает всеми преимуществами популярного Приморского района: вблизи ряд сетевых супермаркетов, строительные магазины, крупные ТРК, школы, детские сады, поликлиники, до ближайшего метро «Комендантский проспект» всего 10 минут езды на транспорте. Благодаря близости КАД и ЗСД, а также расположению в северной части города, жители «Шуваловского» смогут быстро добраться до лучшей части области — Курортного района с изобилием ресторанов вдоль побережья Финского залива.

Узнать больше о жилых комплексах, квартирах, апартаментах и условиях приобретения недвижимости можно в офисах продаж «Группы ЛСР» или по телефону 8 (812) 325-01-01.

Бесплатный федеральный номер: +7 (800) 325-01-01.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

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