«От алкоголя у него произошли необратимые изменения в голове». Евгений Белошейкин — ленинградский наследник Третьяка

Он должен был стать основным вратарем сборной СССР на долгие годы, но алкоголь уничтожил только начавшуюся карьеру. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о печальной судьбе Евгения Белошейкина, чья жизнь оборвалась ровно 20 лет назад.

Евгений Белошейкин//Зуфаров Валерий/Фотохроника ТАСС

Про таких, как Белошейкин, говорят, что это талант, который рождается раз в сто лет. Сейчас в это невозможно поверить, но в середине 80-х про ленинградского вратаря писали, что он может затмить самого Третьяка. Вместо этого короткая жизнь Белошейкина стала одной из самых трагичных историй в отечественном спорте.

– Первое впечатление на меня он произвел очень приятное, – рассказывает заслуженный тренер РСФСР и России Борис Петрович Михайлов. – Белошейкин очень добросовестно тренировался, но уже тогда позволял себе некоторые выходки и вольности, которые были непозволительны для хоккеиста. Например, он опаздывал, отлынивал от тех или иных тренерских заданий. А так он был очень перспективным, но вот это его поведение вне хоккея его сгубило. Думаю, тут виновато его окружение.

Борис Петрович был тем, кто положил начало такому яркому, но недолгому пути Белошейкина. Михайлов, едва возглавив ленинградский СКА в начале 80-х годов, разглядел в юниорской команде удивительно одаренного вратаря. Паренька в 16 лет сразу забрали на сборы с первым составом. В 17 лет он уже сыграл в первом официальном матче на взрослом уровне.

Ситуация в ленинградской команде в сезоне-1983/84 складывалась непростая. Имеющиеся под рукой вратари Сергей Черкас и Дмитрий Курошин не выручали. СКА шел в подвале турнирной таблицы, пропуская в среднем более четырех шайб за игру – терять было все равно нечего. В первом же матче Белошейкину выпало непростое испытание – отбивать броски московского «Динамо», одной из лучших команд Союза. Евгений пропустил всего две шайбы и принес СКА ничью, которая была подобна победе. Проблема основного голкипера отпала сама собой, но ненадолго – талантливого вратаря заметил ЦСКА: в декабре 1984 года Владислав Третьяк провел свой последний официальный матч, и в Белошейкине главный тренер московских армейцев Виктор Тихонов увидел замену легендарному 20-му номеру.





– Женя своей игрой доказал, что может быть первым номером, – продолжает вспоминать Михайлов. – Его действительно уже тогда называли новым Третьяком. Все надеялись, что именно Белошейкин займет его место. У него все для этого было. Но, к сожалению, он не справился со славой.

Первое время все шло неплохо. Отлично проведя первый сезон в ЦСКА (пропускал в среднем 1,70 шайбы за игру), уже в декабре 1985-го Белошейкин дебютировал за сборную СССР на турнире на приз газеты «Известия». Ему было всего 19 лет. В качестве основного голкипера национальной команды выиграл чемпионат мира 1986 года и серебряную медаль в 1987-м.

В 1987 году Белошейкин в составе сборной отправился в Канаду для двухматчевой серии против сборной НХЛ. Противостояние завершилось вничью: в первом матче выиграли североамериканцы 4:3, во втором – советские хоккеисты 5:3. Белошейкина, которому пришлось играть против Уэйна Гретцки, Марио Лемье, Яри Курри и других суперзвезд, признали лучшим вратарем турнира. И никто из них не догадывался, что за вратарской маской сборной СССР скрывается человек, страдающий начальной стадией алкоголизма.

1986 год Фото: Зуфаров Валерий/Фотохроника ТАСС

– Когда он играл за сборную, его поведение уже находилось на грани, – говорит Борис Михайлов. – Уже тогда можно было бы предположить, что с ним произойдет какой-то срыв, что до конца он себя так и не раскроет. Так и произошло. И никто в этом не виноват, кроме него самого. Вы думаете, ему никто не пробовал объяснить, чем это все грозит? Поверьте, в наше время воспитывали не только родители, но и школа, спортивная секция, тренер. С ним неоднократно проводили воспитательные беседы, в том числе и я. Точно знаю, что великий Пучков (ленинградский хоккеист и тренер, олимпийский чемпион 1956 года. – Ред.) много раз пытался вправить ему мозги. Но все эти беседы в случае с Белошейкиным давали только временный эффект. Я бы даже сказал кратковременный.

Скандальные выходки на фоне проблем с алкоголем стали следовать одна за другой, но поначалу их удавалось не выпускать за пределы команды. В 1988 году имя Белошейкина под тегом «позор» прогремело на всю страну. Сильно подвыпивший Евгений возвращался с вечеринки за рулем автомобиля. За превышение скорости его задержали сотрудники ГАИ.

«Не имеющий водительских прав пьяный лихач, который набросился с угрозами на сотрудников автоинспекции, осмелившихся его остановить, оказался известным хоккейным вратарем Белошейкиным», – писали советские газеты на следующий день.

19 декабря 1985 г. Матч: СССР - Швеция. Счет 10:1. Атака на ворота сборной СССР, в воротах Евгений Белошейкин и Петер Градин Фото: Зуфаров Валерий, Яковлев Александр/Фотохроника ТАСС

После сезона-88/89 Тихонов отчислил Белошейкина из ЦСКА. От спившегося вратаря ушла жена, отца убили грабители. Все эти несчастья еще больше усугубили проблемы несостоявшегося наследника Третьяка. Евгений попытался вернуться в СКА, но неудачно. Рискнул отправиться в США, но и там заиграть не удалось. Вернувшись в Россию, Белошейкин окончательно опустился на дно: воровал вещи из квартиры матери и продолжал саморазрушаться из-за алкоголя. В начале 90-х СКА вновь возглавил Борис Михайлов. Он попытался спасти вратаря, пригласив его в команду. Белошейкин пришел всего один раз – забрал вратарскую форму и исчез.

– Почему я дал ему еще один шанс, несмотря ни на что? Потому что надеялся, что он исправится, – говорит Михайлов. – У нас состоялся перед этим разговор, и мне показалось, что парень хочет встать на ноги, хочет играть. Мы говорили о жизни, что он вне хоккея ничего собой не представляет. С тех пор мы еще несколько раз с ним пересекались: здрасте – здрасте. Вот и все. А что мы еще могли друг другу сказать? Он сам выбрал этот путь. Все, что зависело от команды, мы ему предложили. От него оставалось только прийти на тренировку и начать работать. Но он выбрал другой путь. Он ведь пропал не один, опять же, а с какими-то своими приятелями. Вот и вся история.

В последние месяцы перед смертью Белошейкин работал где-то охранником. Среди его друзей все-таки нашлись люди, которые попытались его спасти, отведя бывшего спортсмена к наркологу. Заключение специалиста было беспощадным: «Кодировать или «подшивать» бесполезно. У этого парня уже произошли необратимые изменения в голове. Он должен сам принять решение бросить пить. Иначе скорый конец неизбежен».

«В перерывах между запоями его настигала депрессия. Женя однажды признался мне, что устал жить», – вспоминала мать хоккеиста Раиса Павловна.

Первая попытка расстаться с жизнью вышла неудачной. Вторая удалась. 18 ноября 1999 года Белошейкина обнаружили в его квартире. Вратарю было 33 года.

Ходили слухи, что все свои медали Белошейкин пропил. Но в сентябре 2019 года на одном из интернет-аукционов за 4,7 тысячи евро были выставлены награды. Продавец рассказал, что награды получил от отца, бывшего спортивного чиновника, которому передала их на хранение мать Белошейкина. Вскоре стало известно, что лот выкупил племянник Белошейкина.

- Глядя на жизненный путь Жени, хочу сказать молодым игрокам, которые собираются стать хоккеистами: любите хоккей и хоккей вас никогда не забудет, – говорит Борис Михайлов. – Вы можете не стать суперзвездой, но станете как минимум хорошим игроком и великолепным отцом.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»