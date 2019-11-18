Восемнадцать жизней. Сотрудники ГИБДД вместе со священниками пустили по Неве кораблики

С начала года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в ДТП погибли 18 детей в возрасте до 16 лет, пострадали 973 ребёнка. Всего погибших за этот период, по данным УГИБДД, – 503 человека, более 10 тысяч получили ранения.

В память об умерших детях по Неве поплыли 18 бумажных корабликов. Так 17 ноября был отмечен Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщает УГИБДД в своём паблике «ВКонтакте», митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий после божественной литургии отслужил панихиду по жертвам аварий в храме Иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» на проспекте Обуховской Обороны. Богослужение прошло и в храме Святой Троицы на Октябрьской набережной. Прихожане вместе с священнослужителями и сотрудниками Госавтоинспекции отпустили в реку самодельные кораблики.



