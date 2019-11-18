Бизнесмен рассчитается «бумером» за хищения из казны «Народного»

Условный срок за махинации с муниципальными деньгами получил в Петербурге бизнесмен. Ранее таким же наказанием отделался его «бизнес-партнер» – чиновник из МО.

О приговоре Куйбышевского райсуда 18 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов города. Глава ООО «Чистерра» Константин Попов признан виновным в особо крупном мошенничестве и получил 4 года условно. Как отметили в суде, он признал вину и частично возместил ущер. Остальное будет покрывать автомобиль BMW 520 D — доход от его реализации пойдет на пополнение казны муниципального округа «Народный». Бизнесмен должен ему полтора миллиона рублей.

Коммерсант не поленился и принес в суд характеристики от родных, соседей, с места жительства, с мест работы, от классного руководителя его ребенка, контрагентов, с места прохождения военной службы. Везде о нем написано хорошо.

Как ранее сообщала «Фонтанка», в октябре свои два с половиной условных года получил замглавы МО «Народный» (Невский район) Кирилл Соловьев. В суд, напомним, его вместе с Поповым привели контракты в сфере благоустройства в «Народном». Договоры заключались, деньги переводились, а большинство работ выполнялось только на бумаге. Общий ущерб от деятельности двух фигурантов составил около трех миллионов рублей.



