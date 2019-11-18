«Санкт-Ветербург, или Урна для выброшенных денег». Метабренд Петербурга вписали в архитектуру Парнаса

Новый метабренд Петербурга, пришедший на смену рублевому логотипу Артемия Лебедева, вдохновил на творчество уличного художника Loketski.

Урну в районе Парнас украсил бирюзовый круг, напоминающий символ, созданный агентством SPN Communications по заказу Смольного, а также надписи «Санкт-Ветербург», «Для откатов» и «Для выброшенных денег». Фото были опубликованы 18 ноября в инстаграме художника.

«Слово "ветер" в моей версии мета-бренда символизирует типичную петербургскую погоду с одной стороны, и то, на что выброшены наши с вами 7 млн. руб. — с другой. Волнообразные элементы внутри буквы "Е" намекают также на волны народного возмущения», – пояснил Loketski (орфография и пунктуация сохранены).





По словам художника, он намерен оспорить контракт на создание метабренда, заключенный властями Северной столицы. «Качество логотипа не выдерживает серьезной критики, но особенно возмущает другое — ни с чем не сопоставимая цена, которую правительство Санкт-Ветербурга за него заплатило», – отметил Loketski.

Ранее Loketski создал инсталляцию с Умкой на подмыве набережной канала Грибоедова.

Метабренд Петербурга был представлен 13 ноября. Главным символом стало «бирюзовое северное солнце», которое символизирует «веру в прорыв и веру в озарение». Слоган «Создавать великое» призван позиционировать Петербург как «город личностей, куда приезжают, чтобы раскрывать свой потенциал». Шрифт, который используется, должен вызывать ассоциацию с разводными мостами. Участники Культурного форума не оценили креатив маркетологов.