Иногда они возвращаются. Беглов реанимировал проект развязки на «Экспофорум», замороженный из-за найденных останков солдат

В петербургском бюджете на 2020 год будет заложено 724,996 млн рублей на строительство транспортной развязки в районе реки Пулковки. Это подразумевается поправкой губернатора ко второму чтению проекта бюджета, которую представил его заместитель Евгений Елин на заседании бюджетно-финансового комитета в Заксобрании 18 ноября.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», Евгений Елин заявил, что Смольный будет вынужден «в достаточно пожарном порядке» построить развязку в районе реки Пулковки. Она нужна для того, чтобы город смог провести форум БРИКС, объяснил вице-губернатор. «Развязка поможет не перекрывать дорогу на Пушкин», – сказал Елин.

Финансировать строительство развязки Смольный рассчитывает за счет средств, которые раньше планировалось потратить на приобретение объектов недвижимости.

Ранее в трехлетнем варианте бюджета 2019 – 2021 годов значилось, что общая стоимость объекта — 663 млн рублей; основная часть расходов (472 млн) была запланирована на следующий год, еще 186 млн — на 2021-й. Однако комитет по развитию транспортной инфраструктуры сообщил, что приемлемого варианта трассировки развязки не нашел и решил отказаться от строительства. Это дало возможность перекинуть дополнительные средства на текущий ремонт дорог, а в принятом за основу проекте бюджета 2020 – 2022 годов развязки пока нет.





Напомним, изначально объект собирались построить к мундиалю 2018 года. Однако уже на первом этапе работ техника вскопала человеческие захоронения времен войны. После ожесточенных споров сроки перенесли на 2019-й.

Сам участок с воинским захоронением решили наделить охранным зеленым статусом, а трассировку развязки откорректировать так, чтобы она не затрагивала захоронения. В адресной программе расходы на строительство двигали по годам, а в 2018-м объявили конкурс на проект планировки и межевания территории.

Предполагалось, что к августу 2019-го должна быть согласована вся документация, но Смольный отказался от проекта. По данным «Фонтанки», инициатива вернуться к нему исходит из Москвы. Встреча глав государств БРИКС пройдет в Петербурге в 2020 году.