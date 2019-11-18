«Houston, We Have Champions». Аспирант ИТМО Геннадий Короткевич победил на чемпионате по программированию в США

Один из самых титулованных программистов планеты, аспирант ИТМО Геннадий Короткевич выиграл соревнования программистов Topcoder Open 2019, которые ежегодно проводятся в Хьюстоне. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщили «Фонтанке» в ИТМО.

Короткевич впервые в истории чемпионата, где соревнуются профессионалы по разработке и дизайну со всего мира, выиграл сразу в двух из шести направлений соревнований – Algorithm и Marathon.

До очной схватки лучших из лучших в Хьюстоне участники соревнований прошли онлайн-этапы. Особенностью трека Marathon, где Короткевич около 10 часов бился с 11 сильнейшими программистами мира, является решение задач, ответы на которые не знает никто.





«Программисты должны решить оптимизационные задачи. В каждом раунде дается одна задача, правильное решение которой неизвестно даже ее автору. Участнику предстоит написать программу, находящую наиболее эффективный ответ за отведенное время», – уточнили в пресс-службе ИТМО.

В треке Algorithm участники мерялись силами в «классическом» спортивном программировании, используя языки Java, C#, C++ или Python. Эта битва, выигранная Короткевичем, длилась полтора часа.

«Гена у нас человек уникальный! Большая победа. Никто и никогда не выигрывал сразу два трека этого чемпионата. Красного угла с его портетом у нас в ИТМО пока нет, но мы его поздравляем тепло внутри коллектива», – рассказали в пресс-службе этой кузницы лучших программистов мира.

Помимо объятий коллег Геннадий Короткевич получил по 10 000 долларов за победу в каждом из двух треков Topcoder Open.

25-летний аспирант Университета ИТМО является двукратным победителем чемпионата мира по программированию ICPC. Впервые он стал триумфатором в 19 лет в 2013 году, а затем в 2015 году в составе «команды чемпионов ИТМО». В 2014 году Короткевич стал победителем ЧМ по программированию, собрав первенство во всех номинациях так называемого «большого программного шлема». В 2015 году студент ИТМО выиграл чемпионат по программированию Google. В октябре 2019 года петербуржец в третий раз победил на Facebook Hacker Cup.