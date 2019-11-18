Пропал замначальника Северо-Западной таможни полковник Максим Мамчур. Его коллега хотя бы прислал начальству сообщение

О пропаже одного из ключевых руководителей в СЗТУ сообщил начальник управления Александр Повод руководителю Федеральной таможенной службы Владимиру Булавину. Его зам – начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров, полковник Максим Мамчур – 14 ноября не вышел на службу, и его место нахождения до сих пор неизвестно.

Как стало известно «Фонтанке», не только в четверг, но и в пятницу Мамчура найти не смогли – на связь он не выходил и трубку не брал. В выходные коллеги смогли дозвониться до его отца, который живет за границей: он сообщил, что сын заболел. Другие подробности сообщить отказался.

Напомним, что, как сообщала «Фонтанка», на несколько дней раньше из поля зрения коллег выпал начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни, полковник Олег Гусев. Ко дню пропажи Мамчура он прислал сообщение из Прибалтики, в котором просил его уволить по собственному желанию.

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