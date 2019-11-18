Группа «Эталон» открыла продажи квартир в ЖК Галактика Pro

ГК «Эталон»

Группа «Эталон» объявляет о запуске продаж нового жилого комплекса в составе квартала «Галактика», крупного девелоперского проекта в центральной части Санкт-Петербурга. Новый жилой комплекс получил название Галактика Pro.

Галактика Pro будет состоять из двух жилых зданий повышенной комфортности, каждое из которых будет иметь собственный подземный паркинг. Предполагается, что общая реализуемая площадь нового проекта составит 73 тыс. кв. м, включая 58 тыс. кв. м жилья. Новые жилые корпуса будут возведены на отдельном участке с удобным расположением в северной части проекта «Галактика» в непоcредственной близости от станции метро «Балтийская» и торгово-развлекательного комплекса «Варшавский экспресс».

В новом комплексе класса бизнес-лайт запроектировано 782 квартиры площадью от 35 до 127 кв. м. Для покупателей представлен широкий выбор квартир от однокомнатных до четырехкомнатных, с кухнями-гостиными до 31 кв. м и просторными комнатами. Особенностью квартир ЖК Галактика Pro станет наличие открытых террас, которые станут прекрасным местом для отдыха. Благодаря большим окнам квартиры будут иметь хорошее естественное освещение. Продуманная эргономика жилых помещений и просторные лифты с доступом в подземный паркинг создадут дополнительный комфорт для жителей комплекса.

Отличительной чертой локации новых корпусов станет их близость к набережной Обводного канала. Проект будет обладать хорошей транспортной доступностью: всего в 7 минутах ходьбы находится несколько станций метро и остановок общественного транспорта. Также новый проект будет иметь удобные выезды на Московский проспект и Западный скоростной диаметр (ЗСД). Исторический центр города находится в 5-7 минутах езды на автомобиле, аэропорт – в 15-20 минутах.

Специализированным застройщиком проекта выступает ООО «Эталон Галактика» (входит в Группу «Эталон»). Продажа квартир осуществляется через эскроу-счета. Стоимость жилья на старте продаж начинается от 5,24 млн рублей при условии 100% единовременной оплаты.

Группа «Эталон» планирует завершить проект во II квартале 2023 года.

Справка о Группе «Эталон»

Квартал «Галактика» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/

ЖК "Галактика Pro" - застройщик ООО "Специализированный застройщик "Эталон Галактика"", проектная декларация на сайте наш.дом.рф