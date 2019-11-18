Оценка за 11 тысяч. Задержанный ФСБ преподаватель ветакадемии получил условный срок за сбор дани со студентов

Московский районный суд Петербурга приговорил завкафедрой биологии, экологии и гистологии ветеринарной академии Валентина Иванова к 2,5 года условно за предэкзаменационное взяточничество.

Как сообщает 18 ноября объединённая пресс-служба судов Петербурга, Иванов, за которым в марте сотрудники ФСБ пришли с гитарой, отделался условным сроком.

Суд установил, что преподаватель, заведуя кафедрой биологии, экологии и гистологии в Петербургской государственной академии ветеринарной медицины, 15 января 2018 года получил через посредника взятку от студентки 2-го курса. Передача 11 тысяч рублей происходила в вестибюле станции метро «Московские ворота». Деньги должны были обеспечить хорошую отметку по гистологии в зачётной книжке. В суде было также доказано, что Иванов чуть ранее получил ещё 22 тысячи от двух других девушек.

Наказание преподавателю смягчили признание, положительная характеристика с работы, почётная грамота, диплом о прохождении курса обучения в качестве волонтёра, степень кандидата наук, авторство 36 монографий и ряд полезных запатентованных моделей.





В итоге суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с испытательным сроком 4 года.

Напомним, Иванова и его посредника сотрудники ФСБ брали в феврале прошлого года. На проходной двое сотрудников в штатском обманули вахтёра, сказав, что идут репетировать концерт к Дню защитника Отечества, помахав перед ним гитарой.