Из Прибалтики с заявлением. Пропавший начальник отдела Санкт-Петербургской таможни Олег Гусев написал начальству

В Петербурге неделю искали начальника отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни, полковника Олега Гусева. Нашелся он сам – прислал заявление об увольнении.

Как пишут коллеги с 47news, в минувшую пятницу, 15 ноября, был подписан приказ об увольнении Гусева. Этому, как рассказывают его коллеги, предшествовало его таинственное исчезновение. В начале недели он просто не вышел на работу. Но через некоторое время дал о себе знать, как говорят, из Прибалтики. Таможенник прислал сообщение, в котором заявил о желании уволиться. На данный момент должность его вакантна, не назначен даже исполняющий обязанности, сообщили в его отделе.

В ближайшее время 47news расскажет ещё об одной пропавшей фигуре из СЗТУ. Она ещё более весома.



